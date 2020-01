O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China subiu 6,8% na comparação anual de dezembro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. O resultado mostra desaceleração ante o aumento anual de 7,3% registrado em novembro.

Em relação ao mês anterior, os preços de novas moradias chinesas mostraram alta média de 0,4% em dezembro. Em novembro, o ganho mensal havia sido de 0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.