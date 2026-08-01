Prazo para renegociar dívidas bancárias vai até 31 de agosto

O prazo para renegociar dívidas bancárias pelo Desenrola Brasil 2.0 foi prorrogado até 31 de agosto. A extensão do programa foi oficializada em portaria do Ministério da Fazenda publicada no Diário Oficial da União neste sábado (1º).

As informações são da Agência Brasil.

Consumidores com débitos em bancos podem usar o período adicional para regularizar a situação e voltar a ter acesso ao crédito. As regras do programa permanecem as mesmas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que a prorrogação não vai exigir novos aportes públicos ao Fundo de Garantia de Operações (FGO). Os recursos já destinados ao programa são suficientes para atender à demanda prevista.

A extensão vale apenas para instituições financeiras que celebraram, até 30 de julho, no mínimo 1 mil operações de crédito com garantia do FGO. O objetivo é permitir que pessoas ainda em negociação com os bancos consigam concluir o processo.

Segundo Durigan, a medida também beneficia quem pretende contratar financiamentos. Entre os beneficiados estão motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem trocar de veículo pelo Programa Move Brasil.