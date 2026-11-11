Poupança registra saída líquida de R$ 8,88 bilhões em outubro

A caderneta de poupança teve retirada líquida de R$ 8,88 bilhões em outubro. Os brasileiros depositaram R$ 341,49 bilhões e sacaram R$ 350,37 bilhões no mês. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Banco Central.

Mesmo com os rendimentos de R$ 6,32 bilhões creditados na aplicação, o saldo total da poupança fechou outubro em R$ 1,01 trilhão. As informações são do Banco Central.

Resultado é menor que setembro

O volume de saques ficou abaixo do registrado em setembro, quando a saída líquida chegou a R$ 9,35 bilhões. Em comparação com outubro de 2025, o resultado também foi menor: há um ano, a retirada líquida somou R$ 9,65 bilhões.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, a poupança registrou saída líquida de R$ 75,31 bilhões. Os depósitos totalizaram R$ 3,55 trilhões, enquanto os saques alcançaram R$ 3,62 trilhões.

Apenas maio apresentou captação líquida positiva em 2026, com entrada de R$ 2,6 bilhões. Janeiro teve o pior desempenho do ano, com saída líquida de R$ 23,51 bilhões. Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos.

Juros elevados atraem investidores

A migração de recursos para outras aplicações acontece principalmente por causa dos juros altos. No início de novembro, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. O comitê informou que as expectativas de inflação seguem acima da meta e que a condução da política monetária exige cautela.

Juros mais altos tornam investimentos de renda fixa mais atraentes. Títulos públicos e aplicações atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário costumam oferecer rentabilidade superior à da poupança.

Segundo o Boletim Focus, as instituições financeiras projetam taxa Selic de 13,75% ao fim de 2026. O mercado também estima inflação de 5,22% neste ano e crescimento de 1,75% para a economia brasileira.