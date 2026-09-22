Economia

Postos de combustíveis podem receber multas de até R$ 14 milhões

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 22/09/26 00h06
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Imagem mostra um um frentista abastecendo um carro.
Impacto na ponta do consumo: A variação no preço dos combustíveis reflete diretamente no orçamento das famílias e no custo de vida da população. Foto: Marcelo Andrade / Agência Brasil.

Setenta postos de combustíveis no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Paraná podem ser multados em até R$ 14 milhões por indícios de aumento abusivo de preços. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, instaurou processos administrativos sancionadores nesta segunda-feira (21).

As informações são da Agência Brasil.

A fiscalização identificou aumentos de margem superiores a 70% nos estabelecimentos. As multas têm como base o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os postos terão 15 dias para apresentar defesa.

Denúncias chegaram a 330

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) recebeu cerca de 330 denúncias relacionadas a possíveis aumentos abusivos de preços na última sexta-feira (18). A agência compartilhou as informações com a Senacon para subsidiar a fiscalização e a análise do comportamento dos preços no mercado.

Reunião emergencial nesta terça

A Senacon convocou para esta terça-feira (22) uma reunião nacional emergencial com os órgãos de defesa do consumidor. O objetivo é realizar ações coordenadas de fiscalização em todo o país.

A estratégia reúne medidas preventivas e repressivas para coibir condutas oportunistas de elevar preços sem justificativa compatível com as condições efetivas de comercialização.

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