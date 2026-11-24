O Ministério do Trabalho e Emprego vai publicar até a próxima semana as portarias que regulamentam as jornadas especiais de trabalho após a promulgação da emenda constitucional que reduziu a jornada semanal e criou a escala 5×2. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) pelo ministro Luiz Marinho durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação. As informações são da Agência Brasil.

As normas estão sendo discutidas com representantes de trabalhadores e empregadores para atender categorias com características específicas, como telemarketing, marítimos, trabalhadores embarcados e transportadores de longa distância. Segundo Marinho, as portarias voltadas às jornadas especiais estão sendo finalizadas.

Sindicatos e empresas devem acelerar acordos coletivos

O ministro recomendou que sindicatos e empresas acelerem as negociações coletivas para definir a distribuição das folgas previstas na nova regra. Ele afirmou que o cenário ideal é que empresários e trabalhadores fechem os acordos até o dia 16 de dezembro.

Os acordos coletivos poderão disciplinar a distribuição das oito ou nove folgas mensais. Sem negociação, valerá diretamente a escala 5×2 prevista na Constituição, com folgas no fim de semana.

Aumento de produtividade compensa redução da jornada

Ao defender a redução da jornada, Marinho reiterou que a medida é compensada pelo aumento da produtividade proporcionado pelos avanços tecnológicos nas últimas décadas. Segundo ele, as empresas têm produzido cada vez mais, mesmo quando empregam menos trabalhadores.

O ministro minimizou as críticas de parte do setor empresarial à mudança. Ele afirmou que o chororô sempre existe e é normal, lembrando que sempre aconteceu em todos os momentos de conquista da classe trabalhadora.

Marinho lembrou que o cumprimento das novas regras será acompanhado pela Inspeção do Trabalho. A fiscalização poderá atuar a partir de denúncias e procedimentos de inspeção. Em caso de irregularidades, as empresas poderão ser autuadas e, conforme a situação apurada, poderão ser encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho.