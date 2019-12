A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia abriu crédito suplementar no valor de R$ 737,315 milhões em favor dos ministérios da Educação, Justiça, Minas e Energia e do Meio Ambiente. A Portaria com a autorização do crédito suplementar está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13. Os recursos necessários à abertura do crédito decorrem da anulação de outras dotações orçamentárias.

Também foi autorizada, em outra Portaria também publicada hoje, a abertura de crédito suplementar de R$ 478,659 milhões em favor de diversos órgãos do Poder Executivo.

Os recursos necessários à abertura desse crédito decorrem da anulação de dotações orçamentárias, inclusive de emenda individual, segundo o texto da portaria.

A Secretaria de Fazenda autorizou ainda outros R$ 435,632 milhões de crédito suplementar em favor dos ministérios da Saúde, Defesa, e da Cidadania.

Segundo o texto da Portaria publicada no DOU, os recursos para esse crédito são decorrentes de anulação de dotações orçamentárias, inclusive de emenda individual.