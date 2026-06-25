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Polícia Federal investiga fraude contábil de R$ 54 bi na Americanas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 25/06/26 08h06
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (25) nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo para investigar fraudes contábeis na Americanas. A operação, chamada Disclosure (revelação, em inglês), busca apurar irregularidades que somam até R$ 54 bilhões em bens e valores bloqueados pela Justiça. As informações são da Gazeta do Povo.

Segundo a PF, os investigados sabiam de fraudes em operações de risco sacado e contratos de propaganda que foram registrados na contabilidade sem corresponder à realidade do caixa da empresa. Risco sacado é uma operação financeira em que o fornecedor antecipa o pagamento de mercadorias vendidas a uma varejista, usando um banco como intermediário.

A decisão foi tomada pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos.

Os crimes investigados são manipulação de mercado e associação criminosa. A manipulação ocorre quando informações falsas são usadas para enganar investidores e alterar artificialmente o preço de ações.

A Gazeta do Povo procurou a Americanas, mas a empresa não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

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