Polêmico, Jaguar Type 00 aparece pela primeira vez em movimento na rua

A montadora JLR segue firme em sua estratégia de causar curiosidade e espanto com o Jaguar Type 00. A versão conceitual do modelo 100% elétrico apareceu em movimento na rua pela primeira vez, e em uma nova cor.

Após ter as primeiras imagens reveladas com a carroceria cor-de-rosa, a versão que conduziu celebridades a eventos da Semana de Moda de Paris foi pintada de azul. O veículo chamou mais a atenção do que passageiros como Zoe Saldaña, a vencedora do Oscar 2025 de melhor atriz coadjuvante por “Emilia Pérez”, e o ator Barry Keoghan.

O automóvel é claramente um protótipo pouco funcional montado artesanalmente. Não há vidro traseiro, e os faróis se resumem a filetes de LEDs na parte frontal. A única coisa definitiva ali é a nova logomarca da Jaguar.

Foto: Divulgação/Jaguar.

A silhueta cupê revela que o futuro carro será um concorrente de modelos como Bentley Continental GT e Rolls-Royce Spectre, que também é elétrico.

Trata-se, portanto, de um reposicionamento da marca inglesa Jaguar, que passou alguns anos concorrendo no “andar de baixo” do segmento premium, onde estão as alemães Audi, BMW e Mercedes.

A saga teve início sob o controle da Ford, com modelos como o sedã X-Type, e seguiu após o grupo indiano Tata Motors assumir a Jaguar Land Rover, em 2008. Há dois anos, o nome da montadora foi resumido para a sigla JLR.

A mudança do nome foi o primeiro passo de uma grande reorganização da casa inglesa. O plano chamado Reimagine busca chamar a atenção para o futuro da empresa, e o Type 00 tem cumprido esse papel, apesar das polêmicas.

Em novembro, um clipe de 30 segundos exibido nas redes sociais da Jaguar apresentou sua nova logomarca. Modelos vestidos com roupas de cores vibrantes eram as estrelas da propaganda, que não mostrava o icônico felino de boca aberta ou saltando, imagens que representaram a montadora em diferentes épocas.

A estratégia rendeu milhões de visualizações e uma quantidade igualmente grande de críticas. A postura “falem mal, mas falem de mim” desempenhou seu papel, e agora está chegando o momento de o carro definitivo ser revelado.