O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão recuou de 52,8 em setembro para 49,7 em outubro. A leitura abaixo de 50 indica retração da atividade econômica do setor, a primeira registrada em mais de três anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (pelo horário local) pela IHS Markit em parceria com o banco digital Jibun Bank.

Com a baixa do segmento de serviços, o PMI composto do Japão (que considera serviços e manufatura) caiu de 51,5 em setembro para 49,1 em outubro.

Em nota, a Markit e o Jibun Bank atribuem o declínio da atividade aos prejuízos causados pelo tufão Hagibis, que atingiu o leste do Japão em 12 de outubro e deixou 88 mortos. Elevações de impostos sobre consumo e vendas também impactaram negativamente os serviços no país.

“Por outro lado, há razões para otimismo, uma vez que o volume de novos pedidos continuou a subir apesar do aumento tributário”, avalia o economista Joe Hayes, da Markit. Hayes destaca que a última elevação da taxa sobre vendas, em abril de 2014, desencadeou uma queda de novos pedidos.