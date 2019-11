O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China subiu de 51,9 em setembro para 52,0 em outubro, atingindo sua maior leitura desde abril deste ano. Já o PMI de serviços do país recuou de 51,3 para 51,1 no mesmo período, menor resultado em oito meses. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 05 (pelo horário local), pela IHS Markit em parceria com o grupo midiático chinês Caixin Media.

A alta do índice composto, que engloba manufatura e serviços, foi impulsionada pelo forte desempenho da indústria chinesa, que chegou a 51,7 em outubro e registrou seu maior nível em 32 meses.

“Tanto a demanda interna quanto a externa melhoraram. Contudo, a confiança das empresas permaneceu baixa, restringindo a capacidade de produção”, avalia Zhengsheng Zhong, diretor de análise macroeconômica do grupo CEBM, parceiro da Caixin, em comunicado. “O desemprego estrutural e o custo de matérias-primas permaneceram problemas – as fundações para estabilizar o crescimento econômica ainda precisam ser consolidadas”.