A Pluxee cancelou de forma preventiva cartões virtuais de clientes após detectar um acesso não autorizado a parte de seu sistema tecnológico no Brasil. A invasão foi identificada na quarta-feira (25) e atingiu dados como CPF, nome do titular e número do cartão. A empresa afirma que senhas, dados biométricos e credenciais de autenticação não foram comprometidos. As informações são da Agência Brasil.

O incidente levou a companhia, que administra vale-refeição e vale-alimentação, a acionar protocolos de segurança e suspender temporariamente operações em plataformas digitais parceiras. A Pluxee informou neste domingo (29) que os serviços já foram restabelecidos e que não identificou transações indevidas ou tentativas de fraude relacionadas ao caso.

Cartões físicos não foram afetados

Apenas os cartões virtuais foram cancelados. Os saldos dos benefícios permanecem intactos e os créditos continuam sendo liberados normalmente. Cartões físicos seguem funcionando sem qualquer alteração.

Para voltar a usar benefícios em compras online, os clientes precisam emitir um novo cartão virtual pelo aplicativo da empresa. Também é necessário atualizar as informações de pagamento nos serviços digitais onde o cartão anterior estava cadastrado.

Empresa notificou autoridades e orienta clientes

A Pluxee comunicou o incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e reforçou que o cancelamento foi uma medida de precaução. Segundo a companhia, isso não significa necessariamente que todos os titulares tiveram seus dados comprometidos.

A empresa orienta os usuários a redobrarem a atenção contra tentativas de golpe. A recomendação é desconfiar de mensagens, e-mails e ligações suspeitas e evitar clicar em links desconhecidos. A Pluxee ressalta que nunca solicita senhas ou códigos de segurança por mensagens ou telefone.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela central de atendimento no número 3003-5083, disponível 24 horas por dia em todo o Brasil.