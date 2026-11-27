Uma plataforma gratuita permite que microempreendedores individuais e donos de pequenos negócios consultem as principais mudanças previstas em regras de faturamento, tributação e regularização de dívidas. O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios reúne 11 medidas relacionadas à reforma tributária e ao pacote Prospera MEI, com informações sobre quem será afetado e quando as alterações devem entrar em vigor. As informações são da Agência Brasil.

A ferramenta foi desenvolvida pela Barkus, empresa de tecnologia educacional voltada à educação e inclusão financeira. O serviço permite filtrar as informações de acordo com o enquadramento do negócio: nanoempreendedor, MEI ou microempresa e empresa de pequeno porte. Das 11 medidas reunidas, oito têm previsão legal e três foram anunciadas pelo governo, mas ainda dependem da definição de regras para implementação.

Entre as mudanças apresentadas está a proposta de ampliação do limite anual de faturamento do MEI, que hoje é de R$ 81 mil. A previsão é que o teto passe para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O cálculo considera a receita bruta do negócio, sem descontar despesas como aluguel, compra de mercadorias ou pagamento de fornecedores.

Perdão de dívidas e benefício de até R$ 5 mil

A plataforma também traz informações sobre o perdão de dívidas com a União. A iniciativa contempla débitos previdenciários existentes até 13 de outubro de 2026, incluindo juros, multas e encargos. Dívidas que já estejam parceladas também podem ser incluídas, conforme as condições previstas. A medida não abrange débitos estaduais e municipais, como ICMS e ISS, nem prevê a devolução de valores já pagos.

Outro tema disponível no Radar é o Pix MEI, benefício anunciado como parte do Prospera MEI. A iniciativa prevê apoio financeiro de até R$ 5 mil para investimentos nos negócios, sem necessidade de devolução. O programa ainda está em fase de estruturação e depende da divulgação dos critérios e dos procedimentos para concessão dos recursos. A formalização como MEI ou a existência de um CNPJ não garante o recebimento do benefício.

Nova categoria e mudanças nos impostos

A plataforma também explica a criação da categoria de nanoempreendedor, prevista na reforma tributária. O enquadramento contempla pessoas físicas que exerçam atividades econômicas e atendam aos requisitos estabelecidos na legislação, mas não estejam formalizadas como MEI.

Microempresas e empresas de pequeno porte também devem acompanhar as mudanças relacionadas ao Imposto sobre Bens e Serviços e à Contribuição sobre Bens e Serviços, tributos previstos na reforma tributária. Uma das possibilidades é optar pelo recolhimento desses impostos pelo regime regular, em vez de mantê-los na guia única do Simples Nacional. A escolha pode permitir o aproveitamento de créditos tributários, mas exige avaliar os custos e as características de cada negócio.

O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios está disponível gratuitamente no site da Barkus. A consulta permite identificar as medidas relacionadas a cada categoria de empreendimento e verificar o estágio de implementação das iniciativas.