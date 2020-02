O Ministério de Minas e Energia (MME) trabalha com a previsão de que a indústria brasileira de energia demandará investimentos totais de R$ 2,34 trilhões até 2029 para acompanhar o crescimento do mercado. A informação consta na versão final do Plano Decenal de Energia (PDE) 2029, divulgado nesta terça-feira, 11, em evento na sede do MME, em Brasília.

Do volume total, o PDE 2029 aponta que R$ 1,9 trilhão serão destinados para indústria de petróleo e gás natural e para o setor de biocombustíveis.

A área de exploração e produção irá demandar R$ 1,736 trilhão, o mercado de gás, R$ 33 bilhões, a área de distribuição de combustíveis (abastecimento), R$ 37 bilhões, e o segmento de biocombustíveis, R$ 71 bilhões.

Por sua vez, o setor elétrico, excluindo o segmento de distribuição, irá demandar outros R$ 456 bilhões, sendo R$ 303 bilhões em geração centralizada, R$ 50 bilhões em geração distribuída e R$ 104 bilhões em transmissão.