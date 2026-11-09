Pix registra 319 milhões de transações em um único dia

O sistema de pagamentos instantâneos Pix alcançou na última sexta-feira (6) um marco histórico ao processar 319,7 milhões de transações em 24 horas. O volume movimentado chegou a R$ 180,5 bilhões, o segundo maior da história da plataforma. As informações são do Banco Central.

Marca supera recorde anterior de setembro

O resultado ultrapassou o recorde anterior, registrado em 4 de setembro, quando foram feitas 318,1 milhões de operações. Naquela data, porém, o valor movimentado foi maior: R$ 186,89 bilhões. O BC destacou que o novo patamar reforça a relevância do Pix como infraestrutura digital pública para o funcionamento da economia do país.

Sistema soma quase 188 milhões de usuários

Criado em novembro de 2020, o Pix contabilizava 187,8 milhões de usuários cadastrados até o fim de outubro, segundo os dados mais recentes. Desse total, 168,8 milhões são pessoas físicas e 19 milhões, empresas. Em setembro, o sistema movimentou R$ 3,81 trilhões no mês.