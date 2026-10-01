Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir de hoje

O Pix por aproximação passa a funcionar sem o limite de R$ 500 por transação a partir desta quinta-feira (1º). A mudança permite que o cliente peça ao banco o aumento ou a redução dos valores permitidos para pagamentos feitos por essa modalidade. As informações são da Agência Brasil.

A alteração foi estabelecida pela Instrução Normativa BCB nº 746, publicada pelo Banco Central (BC) em junho. A medida também vale para transações realizadas por Código QR, chaves de acesso e operações iniciadas pela jornada sem redirecionamento (JSR) do Open Finance.

Na prática, o fim do teto de R$ 500 não significa que o usuário poderá fazer pagamentos de qualquer valor automaticamente. O limite continuará sendo determinado pelas configurações de segurança e pelos valores estabelecidos para cada cliente.

Até agora, o Pix por aproximação tinha uma restrição específica: cada transação realizada pela modalidade não poderia ultrapassar R$ 500. A partir de 1º de outubro, o teto fixo deixa de existir e o cliente poderá pedir aumento ou redução dos limites.

Os pagamentos poderão superar R$ 500, desde que estejam dentro dos limites da conta. O banco deverá disponibilizar uma ferramenta de gerenciamento no aplicativo. As regras gerais de segurança do Pix continuam valendo.

Um cliente poderá fazer uma transação de R$ 600 ou de R$ 1 mil por aproximação se o limite de sua conta permitir.

A mudança do limite será feita pelo aplicativo da instituição financeira. O procedimento pode variar conforme o banco, mas será necessário acessar o aplicativo, localizar as configurações do Pix, acessar a área de limites ou gerenciamento do Pix por aproximação e pedir o aumento ou a redução do valor permitido.

O Pix por aproximação utiliza a tecnologia NFC, que permite a comunicação entre o celular e a máquina de pagamento sem a necessidade de digitar dados. Disponível desde fevereiro de 2025, a modalidade pode ser usada diretamente pelo aplicativo do banco ou por carteiras digitais compatíveis.

A possibilidade de realizar pagamentos maiores por aproximação exige atenção redobrada do usuário. É importante conferir o valor exibido na maquininha e no celular, verificar o estabelecimento antes de aproximar o aparelho e manter bloqueio de tela e mecanismos de autenticação ativos.

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix movimentou mais de R$ 3,73 trilhões em agosto e registrou cerca de 8,11 bilhões de transações. O Pix por aproximação, no entanto, registrou apenas 2 milhões de transações no mesmo mês, apenas 0,06% do total de operações.