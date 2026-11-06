Economia

Pix e apps bancários apresentam falhas na noite de sexta-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 06/11/26 20h07
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Pagamento via Pix é uma praticidade que ganhou o gosto de comerciantes e clientes por todo o Brasil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Falhas em aplicativos bancários e no sistema de pagamentos instantâneos Pix foram registradas na noite desta sexta-feira (6). O site Downdetector, plataforma que monitora problemas em serviços digitais, registrou pico de reclamações às 19h11, com usuários reportando dificuldades para concluir transações. As informações são da Gazeta do Povo.

Horário e natureza dos problemas

Os primeiros relatos de instabilidade começaram a aparecer às 18h41, segundo dados do Downdetector. As queixas envolviam tanto a impossibilidade de realizar transferências pelo Pix quanto problemas gerais de acesso e funcionamento dos aplicativos das instituições financeiras.

Impacto nos usuários

A falha ocorreu em horário de grande movimentação financeira, no início da noite de sexta-feira, quando muitos brasileiros costumam realizar pagamentos e transferências. Até o momento da publicação, não havia informações oficiais sobre a causa da instabilidade nem previsão de normalização completa dos serviços.

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