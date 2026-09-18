Pix Automático poderá ser usado em contas-salário a partir de 2027

O Banco Central (BC) autorizou o uso do Pix Automático em contas-salário a partir de julho de 2027. A mudança faz parte de um pacote de alterações no regulamento do sistema de pagamentos instantâneos.

As informações são da Agência Brasil.

O BC também regulamentou a cobrança híbrida, que reúne boleto e QR Code do Pix no mesmo documento. O objetivo é evitar pagamentos indevidos ou em duplicidade. Essas regras entram em vigor em fevereiro de 2026.

Outra mudança permite dispensar a participação obrigatória de instituições com mais de 500 mil contas ativas quando o perfil de clientes ou o modelo de negócios não justificar o acesso à infraestrutura do Pix.

O BC ajustou regras de adesão e saída de participantes do sistema. Instituições em liquidação extrajudicial poderão ser suspensas imediatamente. Os prazos para saída ordenada também foram modificados em algumas situações.

As novas diretrizes facilitarão a retirada de recursos pelos clientes de instituições que não comprovarem os limites mínimos de capital social e patrimônio líquido. A penalidade de exclusão do Pix passará a ter efeito imediato, sem o prazo atual de 30 dias.