O Produto Interno Bruto (PIB) da França encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,2% no período.

A queda veio após um avanço de 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo.

Em relação ao mesmo período de 2018, o PIB francês cresceu 1,2% entre outubro e dezembro, informou o Insee.

No último dia 20, o ministro de Economia da França, Bruno Le Maire, estimou que a recente onda de greves contra a reforma da Previdência do governo teria um impacto de 0,1 ponto porcentual no PIB do país.

Ao longo de 2019, a economia francesa teve crescimento médio de 1,2%, mostrando significativa desaceleração ante o ganho de 1,7% observado em 2018. Com informações da Dow Jones Newswires.