PIB brasileiro fecha 2024 em R$ 11,7 trilhões com alta de 3,4%

O Brasil produziu R$ 11,7 trilhões em bens e serviços durante 2024, confirmando expansão de 3,4% na economia. Os dados revisados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As informações são do IBGE.

A revisão faz parte de um procedimento padrão do instituto, que incorpora novos números de pesquisas setoriais. Neste caso, a taxa de crescimento permaneceu igual à divulgada inicialmente em março de 2025.

Serviços puxam crescimento e agropecuária recua

O setor de serviços liderou a alta, com avanço de 3,8% no ano. A indústria cresceu 3,1%, enquanto a agropecuária registrou queda de 3,7%. O consumo das famílias subiu 5,1% e o consumo final do governo avançou 2%.

O PIB per capita de 2024 ficou em R$ 55.410,12. O país acumula cinco anos seguidos de crescimento econômico, já que 2025 registrou alta de 2,3%.

Projeções apontam desaceleração em 2026

Para 2026, o Ministério da Fazenda projeta expansão de 2% da economia. O Banco Central estima crescimento de 1,76%, segundo o boletim Focus divulgado na terça-feira. O Fundo Monetário Internacional prevê alta de 2,2% para este ano.

O PIB mede todos os bens e serviços finais produzidos em um território durante determinado período. O indicador permite avaliar o comportamento da economia e fazer comparações internacionais, mas não reflete distribuição de renda ou qualidade de vida da população.