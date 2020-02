O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro, segundo revisão publicada hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado confirmou estimativa preliminar do último dia 14 e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação anual, o PIB alemão cresceu 0,4% entre outubro e dezembro, também como calculado originalmente.

Em 2019, a economia da Alemanha teve expansão de 0,6% ante o ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.