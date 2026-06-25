PGR rejeita delação do ex-presidente do BRB por falta de ineditismo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, rejeitou a proposta de delação premiada do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A decisão foi tomada porque Gonet considerou que as informações oferecidas tinham “reduzida utilidade” e não traziam novidades para as investigações em curso. As informações são da Gazeta do Povo.

Gonet declarou que as informações não teriam “ineditismo” e não ofereceriam resultados diferentes dos já alcançados de “maneira independente” pelas investigações. Delação premiada é um acordo em que o investigado entrega informações relevantes em troca de redução de pena.

Ex-presidente do BRB segue preso em Brasília

Paulo Henrique Costa foi preso em 16 de abril e permanece detido em Brasília. Ele é suspeito de ter operado com o empresário Daniel Vorcaro em um suposto esquema fraudulento de tentativa de venda do Banco Master para o BRB. A defesa de Costa optou por não se pronunciar sobre o caso.

Vorcaro também teve delação rejeitada

A tentativa de delação de Costa aconteceu ao mesmo tempo em que Daniel Vorcaro fez sua segunda tentativa de acordo de delação premiada, que também foi rejeitada. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou que fossem tomadas medidas para impedir a comunicação entre Vorcaro e Costa quando autorizou a transferência de Vorcaro para o Complexo Penitenciário da Papuda.