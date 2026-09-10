PF pede depoimento de Galípolo e Campos Neto sobre caso Master

A Polícia Federal solicitou o depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ex-presidente Roberto Campos Neto como testemunhas no inquérito do caso Master. Eles devem esclarecer a atuação do BC na investigação que apura a relação do empresário Daniel Vorcaro com servidores suspeitos de receber vantagens indevidas para favorecer o Banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

O despacho foi emitido em agosto e também convoca o diretor de fiscalização do BC, Ailton Aquino, e o presidente do BTG Pactual, André Esteves. Todos comparecerão na condição de testemunhas, com obrigação de dizer a verdade.

A defesa de Campos Neto afirmou que não recebeu intimação e desconhecia o despacho. Os advogados Pedro Velloso e Francisco Agosti classificaram como lamentável o vazamento da informação à imprensa antes da notificação oficial.

O Banco Central foi procurado, mas não respondeu até o momento. O BTG Pactual declarou que não vai comentar o caso.

A investigação apura se servidores do BC atuaram em favor do Banco Master após receberem benefícios indevidos. Os funcionários suspeitos foram afastados em março pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.