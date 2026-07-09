PF investiga fraude de R$ 100 milhões no INSS na Bahia

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (9) uma operação que apura fraudes na concessão de benefícios do INSS a comunidades indígenas na Bahia. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro. As informações são da Gazeta do Povo.

A investigação aponta que os envolvidos podem ter desviado mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos. Pessoas ligadas ao esquema emitiam declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para ter acesso a benefícios como aposentadoria rural e salário-maternidade.

Há suspeita de que o grupo também tenha atuado na contratação irregular de empréstimos consignados vinculados aos benefícios fraudados. A Justiça bloqueou pelo menos R$ 1,5 milhão e determinou o afastamento de dois servidores públicos suspeitos de envolvimento no esquema.

As duas cidades onde a PF cumpre os mandados reúnem mais de 23 mil indígenas das etnias Pataxó e Tupinambá, entre outras. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e corrupção passiva.

O novo esquema se soma a outros descobertos pela Polícia Federal. No ano passado, a fraude recorde envolvendo a cobrança de mensalidades associativas irregulares levou ao roubo de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. A estimativa é de que aproximadamente seis milhões de beneficiários possam ter sido afetados.