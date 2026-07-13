PF investiga bancos por omissão de dívidas da Americanas

A Polícia Federal investiga indícios de que os bancos Itaú e Santander atuaram de forma coordenada para omitir informações sobre operações financeiras da Americanas durante auditoria da varejista. A suspeita consta em decisão da juíza Giovana Calmon, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que autorizou a segunda fase da Operação Disclosure, deflagrada em junho de 2025. A investigação apura a fraude contábil bilionária revelada pela Americanas em janeiro de 2023. As informações são do UOL.

A decisão judicial reproduz mensagens trocadas entre executivos dos bancos e o então diretor financeiro da empresa, Fabio Abrate. Segundo a juíza, os diálogos indicam que o posicionamento de um banco seria determinante para que o outro adotasse o mesmo procedimento solicitado pela antiga administração da varejista.

Os bancos teriam emitido cartas de circularização — documentos enviados às auditorias para confirmar saldos e operações financeiras — sem registrar determinadas operações de risco sacado contratadas pela Americanas. Nesse modelo de operação, a instituição financeira antecipa recursos aos fornecedores e a empresa assume posteriormente a dívida com o banco. Para os investigadores, a omissão dessas informações teria permitido esconder parte do endividamento da companhia tanto da auditoria externa quanto do mercado.

A decisão destaca uma troca de mensagens em que representantes da Americanas solicitam a um executivo do Itaú que determinadas informações sejam retiradas das cartas enviadas aos auditores. Em outra conversa, um interlocutor afirma que o Santander somente faria a alteração caso o Itaú adotasse o mesmo procedimento.

Para a juíza Giovana Calmon, o conteúdo das mensagens constitui indícios de uma possível atuação coordenada entre as instituições financeiras para atender às solicitações da antiga diretoria da varejista. A decisão, contudo, integra a fase investigativa do caso e não representa conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade dos envolvidos.

Em manifestação à imprensa, o Itaú afirmou que também foi vítima da fraude contábil praticada na Americanas, que sofreu perdas bilionárias e que já demonstrou à Justiça a regularidade da atuação de seus funcionários. O banco acrescentou que recusou pedidos da antiga gestão da empresa para alterar as cartas de circularização.

O Santander declarou que igualmente foi vítima das fraudes investigadas e afirmou que a realização de operações bancárias com a Americanas não implica participação nas irregularidades apuradas pelas autoridades. Até o momento, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não divulgaram novas informações sobre o andamento da investigação. Também não houve manifestação pública da Americanas sobre o conteúdo da decisão judicial.