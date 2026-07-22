PF deve concluir inquérito sobre Banco Master e indiciar Daniel Vorcaro

A Polícia Federal deve concluir em meados de agosto o inquérito que apura fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, seu ex-sócio Augusto Lima e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, devem ser indiciados. As informações são da Gazeta do Povo.

A investigação foca em operações fraudulentas realizadas entre o Master e o BRB para manter o banco de Vorcaro funcionando e viabilizar sua venda à instituição estatal do Distrito Federal. Entre as fraudes está a venda de carteiras de crédito sem lastro no valor de R$ 12 bilhões por meio da empresa Tirreno, que levou à deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado.

Não há informações se a conclusão desta fase do inquérito já deve incluir políticos e autoridades que faziam parte da rede de influência montada por Vorcaro. Na lista estão os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner (PT-BA), que também foram alvos de fases da operação por suposta ligação com o banqueiro.

A PF também apura os impactos das operações do conglomerado sobre o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que teriam causado um prejuízo de R$ 50 bilhões. A investigação aponta que a instituição oferecia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rentabilidade considerada irreal para atrair investidores, usando como argumento a cobertura de até R$ 250 mil garantida pelo FGC.

No momento da liquidação extrajudicial da instituição, o banco possuía apenas R$ 4 milhões em caixa diante de compromissos superiores a R$ 100 milhões. A liquidação extrajudicial é adotada pelo Banco Central quando uma instituição perde condições de continuar operando e passa a ter sua administração substituída para o encerramento das atividades e pagamento de credores.

As investigações indicam que o Master utilizava uma rede de fundos que não era fiscalizada pelo Banco Central para inflar artificialmente seus ativos e ampliar de forma fictícia seu patrimônio. A estratégia buscava evitar a liquidação e favorecer a venda ao BRB.

O Banco Central rejeitou a operação de venda do Banco Master para o banco público do Distrito Federal e determinou a liquidação da instituição. Daniel Vorcaro tentou negociar dois acordos de delação premiada, mas as propostas foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por falta de informações novas.

Com a conclusão do inquérito, caberá à PGR analisar as provas reunidas pela Polícia Federal para decidir se apresentará denúncia criminal ou solicitará o arquivamento do caso. Em caso de denúncia e eventual recebimento pela Justiça, um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) deve ocorrer apenas em 2027 em razão do calendário processual apertado neste ano.