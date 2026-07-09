PF cumpre mandados contra publicitário em operação sobre Banco Master

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (9) dois mandados de busca e apreensão em Brasília contra o publicitário Thiago Miranda. Ele é investigado por coordenar uma campanha para atacar a credibilidade do Banco Central durante a liquidação do Banco Master, a pedido do empresário Daniel Vorcaro. As informações são da Gazeta do Povo.

A ação faz parte da 10ª fase da Operação Compliance Zero. Os mandados foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Foram apreendidos computadores, documentos físicos e celulares.

Esquema recrutava influenciadores para defender empresário

Segundo a PF, o esquema recrutava influenciadores digitais para comprometer a ação que resultou na liquidação do Banco Master. Os contratos com os influenciadores chegavam a R$ 2 milhões e incluíam cláusula de confidencialidade.

Os serviços contratados previam a publicação de postagens com uma versão favorável a Daniel Vorcaro. A narrativa defendida era de que o Tribunal de Contas da União veria precipitação no encerramento do banco pelo Banco Central.

Publicitário negou tentativa de descredibilizar instituições

O esquema foi noticiado em janeiro deste ano. Em depoimento prestado em maio, Thiago Miranda negou a tentativa de descredibilizar as instituições envolvidas no caso.

A Gazeta do Povo tentou contato com a defesa do publicitário, que não retornou as mensagens. O espaço segue aberto para manifestação.