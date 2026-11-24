A Petrobras vai distribuir R$ 15,6 bilhões aos acionistas neste mês de dezembro. O Conselho de Administração da estatal aprovou nesta segunda-feira (23) o pagamento de dividendos intercalares, que serão pagos antes do fechamento do balanço anual da empresa. Cada ação ordinária e preferencial em circulação receberá R$ 1,21.

O pagamento será feito em parcela única no dia 23 de dezembro de 2026. Para quem tem ações negociadas na B3, a data-base é 7 de dezembro. A partir do dia seguinte, 8 de dezembro, as ações passam a ser negociadas sem direito a receber os dividendos.

Sobre o valor pago incidirá Imposto de Renda, conforme a legislação tributária em vigor. A Petrobras informou que investidores não residentes no Brasil que tenham direito a isenção ou tratamento tributário diferenciado precisam manter a documentação fiscal atualizada no cadastro da B3.

O montante distribuído agora será descontado da remuneração total que a Assembleia Geral Ordinária de 2027 aprovar para o exercício de 2026. No cálculo do desconto, o valor será corrigido pela taxa Selic desde a data do pagamento até o fim do ano.