Petrobras vai ajudar Bolívia a reestruturar estatal de petróleo

O governo da Bolívia anunciou nesta quinta-feira (9) que a Petrobras vai ajudar na reestruturação da estatal petrolífera boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). O objetivo das autoridades do país andino é tornar a empresa mais eficiente. As informações são da Gazeta do Povo.

O ministro boliviano de Hidrocarbonetos e Energia, Marcelo Blanco, explicou que o assunto foi discutido em reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro. A estatal brasileira vai usar sua experiência em crises anteriores para colaborar em todas as áreas da reestruturação.

A reunião resultou em um acordo para criar grupos de trabalho técnicos a partir da próxima semana. Os times vão estudar o retorno da Petrobras a toda a cadeia de produção de hidrocarbonetos na Bolívia. Blanco disse estar satisfeito com o resultado e destacou a relação especial entre os dois países vizinhos.

Petrobras opera com 25% da produção boliviana

As negociações para aumentar o volume de gás natural extraído pela Petrobras na Bolívia começaram em janeiro, durante visita oficial do presidente boliviano Rodrigo Paz a Brasília. A estatal brasileira já foi responsável por 60% da produção de gás natural do país andino, mas hoje opera com apenas 25% do total.

A economia boliviana dependia das vendas de gás para Brasil e Argentina até alguns anos atrás. A produção diminuiu e as exportações para o mercado argentino cessaram em setembro de 2024.

YPFB enfrenta crise de abastecimento e gestão

A estatal boliviana distribuiu gasolina de qualidade inferior no início deste ano, após retirar o subsídio aos combustíveis que vigorava há mais de duas décadas. A situação provocou protestos dos consumidores e forçou o governo a criar um sistema de indenização por danos a veículos.

Os problemas de abastecimento ressurgiram nas últimas semanas. O governo atribui a situação aos bloqueios de estradas ocorridos entre maio e junho e aos protestos contra a escassez e má qualidade do combustível.

A YPFB trocou de presidente três vezes entre novembro e abril. O governo declarou intenção de tornar a empresa eficiente após duas décadas em que, segundo as autoridades atuais, foi politicamente controlada pelos governos de Evo Morales (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025).

A Petrobras foi procurada pela Gazeta do Povo sobre o assunto. O espaço segue aberto para futuras manifestações.