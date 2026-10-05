Petrobras ultrapassa R$ 700 bilhões em valor de mercado pela primeira vez

A Petrobras superou pela primeira vez os R$ 700 bilhões em valor de mercado, encerrando a última semana em R$ 700,08 bilhões na B3, a bolsa de valores de São Paulo. A alta ocorreu após a estatal anunciar a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Margem Equatorial, na costa do Amapá. Somente na sexta-feira (2), a empresa acrescentou R$ 20,9 bilhões ao seu valor de mercado. As informações são da Gazeta do Povo.

A descoberta aconteceu no poço exploratório Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, a 175 quilômetros da costa do Amapá. A área fica na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas, uma das regiões da Margem Equatorial brasileira. O resultado reforçou a percepção dos investidores sobre o potencial de expansão das reservas e da produção de petróleo da companhia.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o mercado tem reconhecido o incremento da produção de petróleo, o aumento do uso das refinarias e a abertura de novas fronteiras exploratórias. A marca de R$ 700 bilhões representa mais um recorde alcançado pela empresa em 2026.

Antes disso, a Petrobras havia registrado máximas de R$ 692,35 bilhões em 15 de setembro, R$ 680,10 bilhões em 14 de abril e R$ 677,24 bilhões em 30 de março. Os recordes acompanham o avanço da produção de petróleo, que passou de 2,5 milhões de barris por dia no primeiro trimestre para quase 3 milhões de barris por dia em setembro.

Segundo Magda Chambriard, o desempenho da estatal está relacionado à evolução dos resultados e à performance operacional da companhia. A Petrobras apresentou uma valorização de mercado de cerca de 185% em dólar entre janeiro e setembro de 2026, considerando dividendos e juros sobre capital próprio.