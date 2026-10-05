Economia

Petrobras ultrapassa R$ 700 bilhões em valor de mercado pela primeira vez

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 05/10/26 09h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras superou pela primeira vez os R$ 700 bilhões em valor de mercado, encerrando a última semana em R$ 700,08 bilhões na B3, a bolsa de valores de São Paulo. A alta ocorreu após a estatal anunciar a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Margem Equatorial, na costa do Amapá. Somente na sexta-feira (2), a empresa acrescentou R$ 20,9 bilhões ao seu valor de mercado. As informações são da Gazeta do Povo.

A descoberta aconteceu no poço exploratório Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, a 175 quilômetros da costa do Amapá. A área fica na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas, uma das regiões da Margem Equatorial brasileira. O resultado reforçou a percepção dos investidores sobre o potencial de expansão das reservas e da produção de petróleo da companhia.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o mercado tem reconhecido o incremento da produção de petróleo, o aumento do uso das refinarias e a abertura de novas fronteiras exploratórias. A marca de R$ 700 bilhões representa mais um recorde alcançado pela empresa em 2026.

Antes disso, a Petrobras havia registrado máximas de R$ 692,35 bilhões em 15 de setembro, R$ 680,10 bilhões em 14 de abril e R$ 677,24 bilhões em 30 de março. Os recordes acompanham o avanço da produção de petróleo, que passou de 2,5 milhões de barris por dia no primeiro trimestre para quase 3 milhões de barris por dia em setembro.

Segundo Magda Chambriard, o desempenho da estatal está relacionado à evolução dos resultados e à performance operacional da companhia. A Petrobras apresentou uma valorização de mercado de cerca de 185% em dólar entre janeiro e setembro de 2026, considerando dividendos e juros sobre capital próprio.

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