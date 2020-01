As reservas provadas da Petrobras de óleo, condensado e gás natural atingiu 9,59 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) no fim de 2019. A estimativa atende critérios da SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

A reserva de óleo e condensado fechou em 8,156 bilhão de barris e a de gás natural de 228,404 bilhões de metros cúbicos.

“Desconsiderando os efeitos dos desinvestimentos realizados em 2019, a Petrobras conseguiu repor 106% do volume produzido devido, principalmente, à boa performance e ao maior histórico de produção dos reservatórios do pré-sal da Bacia de Santos”, afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

Segundo a Petrobras, houve incorporações relacionadas ao remanejamento de volumes por conta da revisão do contrato de cessão onerosa e da aprovação de novos projetos nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. A relação entre o volume de reservas provadas e o volume produzido é de 10,5 anos.

Pelos critérios da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as reservas da Petrobras ficaram em 11,235 bilhões de boe.