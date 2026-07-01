Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,5% nesta quarta

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (1º) a redução de 14,5% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras. A mudança representa queda de R$ 0,81 por litro, fazendo o preço nas refinarias variar entre R$ 4,67 e R$ 4,93. As informações são da Agência Brasil. Esta é a segunda baixa consecutiva no combustível usado por aviões e helicópteros. A estatal justificou o movimento pela atenuação dos efeitos que o conflito no Oriente Médio impôs ao preço internacional dos derivados do petróleo.

Apesar da queda recente, o QAV acumula alta de 40,5% no ano em relação ao final de 2025, o que representa acréscimo de R$ 1,39 por litro. A disparada ocorreu após a eclosão da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro. O conflito perturbou a cadeia logística da indústria do petróleo, especialmente pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, ao sul do Irã, por onde passavam 20% da produção internacional de óleo e gás antes da guerra.

Reajustes anteriores impactaram companhias aéreas

Em abril, a Petrobras havia reajustado o QAV em 55%. Em maio, a alta foi de 18%. Para suavizar o impacto nos caixas das companhias, a estatal permitiu que as distribuidoras parcelassem o reajuste. Em junho, houve a primeira redução, de 14,2%. A atenuação dos efeitos da guerra levou o governo federal a iniciar a retirada de subsídios (espécie de reembolso) às empresas produtoras e importadoras de combustíveis, medida que buscava impedir choque de preços para o consumidor final.

Petrobras domina 85% do mercado de querosene

A Petrobras comercializa para as distribuidoras o QAV produzido em suas refinarias ou importado. As distribuidoras transportam o combustível e vendem para companhias de transporte e outros consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores. A estatal detém cerca de 85% da produção do QAV no país, mas o mercado é aberto à livre concorrência, sem restrições para outras empresas atuarem como produtoras ou importadoras. Apesar de o Brasil ser produtor de petróleo, o produto e seus derivados têm o preço definido no mercado internacional por serem commodities (matéria-prima negociada em grandes quantidades).