A Petrobras produziu 1,277 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) no pré-sal em 2019, alta de 28,4% ante o ano anterior. No quarto trimestre, foram extraídos 1,533 milhões de boe/d, avanço de 46,4%. Com isso, a região passou a representar 59% do desempenho total da empresa. No ano anterior, respondia por 49%.

Já a produção de óleo do pós em águas profundas e ultraprofundas caiu 3,7% na passagem do terceiro para o quarto trimestre, por conta de paradas de plataformas para manutenção. Na comparação com 2018, a queda foi de 13,7%, com a extração de 704 mil boe/d.

Em águas rasas, a produção de 66 mil boe/d foi 26,7% inferior à de 2018. A produção de petróleo, particularmente, foi 24 mil barris por dia (bpd) menor do que a do ano anterior.

Já a produção em terra fechou o ano em 124 mil boe/d, queda de 8,1%. Considerando exclusivamente a produção de petróleo, a produção foi 11 mil bpd menor do que a de 2018.