Economia

Petrobras lucra R$ 39,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/11/26 10h23
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,8 bilhões entre julho e setembro de 2026, um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2025. O fluxo de caixa operacional da estatal chegou a R$ 61,8 bilhões no trimestre, alta de 15% em doze meses. As informações são do balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira (10).

A produção de óleo da empresa superou as expectativas iniciais. A previsão era encerrar o ano com média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas as estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris diários, segundo a presidente Magda Chambriard.

A Petrobras bateu recorde trimestral de produção de óleo três vezes seguidas em 2026. Onze plataformas receberam autorização para produzir acima da capacidade original, com segurança e sem investimento adicional nas unidades.

As vendas de derivados no mercado interno somaram 1.854 milhões de barris por dia no período, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021 e o melhor resultado com o parque de refino atual. A produção de diesel atingiu recorde trimestral de 769 milhões de barris por dia. A produção total de derivados chegou a 1.873 milhões de barris diários.

A companhia investiu R$ 33 bilhões no trimestre, sendo R$ 27,5 bilhões em exploração e produção, destinados à construção de plataformas e interligações de poços. A estatal aprovou R$ 15,3 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para distribuição entre acionistas privados e públicos. O pagamento será feito em duas parcelas: 22 de fevereiro de 2027 e 22 de março de 2027.

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