Petrobras lucra R$ 39,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,8 bilhões entre julho e setembro de 2026, um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2025. O fluxo de caixa operacional da estatal chegou a R$ 61,8 bilhões no trimestre, alta de 15% em doze meses. As informações são do balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira (10).

A produção de óleo da empresa superou as expectativas iniciais. A previsão era encerrar o ano com média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas as estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris diários, segundo a presidente Magda Chambriard.

A Petrobras bateu recorde trimestral de produção de óleo três vezes seguidas em 2026. Onze plataformas receberam autorização para produzir acima da capacidade original, com segurança e sem investimento adicional nas unidades.

As vendas de derivados no mercado interno somaram 1.854 milhões de barris por dia no período, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021 e o melhor resultado com o parque de refino atual. A produção de diesel atingiu recorde trimestral de 769 milhões de barris por dia. A produção total de derivados chegou a 1.873 milhões de barris diários.

A companhia investiu R$ 33 bilhões no trimestre, sendo R$ 27,5 bilhões em exploração e produção, destinados à construção de plataformas e interligações de poços. A estatal aprovou R$ 15,3 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para distribuição entre acionistas privados e públicos. O pagamento será feito em duas parcelas: 22 de fevereiro de 2027 e 22 de março de 2027.