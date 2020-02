A Petrobras informou nesta quinta-feira, 27, que iniciou um Teste de Longa Duração (TLD) de 180 dias em águas profundas no campo de Farfan, na bacia Sergipe-Alagoas, localizado a cerca de 70 quilômetros da costa de Sergipe. O TLD de Farfan é o primeiro que será realizado em águas ultraprofundas no Nordeste.

Segundo a estatal, o poço está localizado em lâmina d’água de aproximadamente 2,5 mil metros, “sendo o mais profundo que a Petrobras já colocou para produzir no Brasil”.

Os TLDs são importantes para comprovar a qualidade do reservatório e definir os futuros projetos de desenvolvimento da produção. Durante o Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) foi identificado “óleo de excelente qualidade”, informou a empresa.

As informações técnicas coletadas durante a fase de testes darão suporte para definir os próximos passos do projeto Sergipe Águas Profundas – Módulo 1 (SEAP 1), do qual Farfan faz parte. Nesta fase, a produção é iniciada em caráter de teste, sem fins comerciais.

A produção média prevista durante a realização do teste será de aproximadamente 7 mil barris de óleo por dia e 500 mil m³ por dia de gás associado, sendo uma parcela consumida como combustível no próprio FPSO.

A FPSO responsável pelo teste, Cidade de São Vicente, foi ancorado no local no final de 2019.