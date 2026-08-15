Petrobras identifica petróleo na Margem Equatorial do Amapá

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) a identificação de hidrocarbonetos (petróleo e gás) no bloco FZA-M-59, em águas profundas da Margem Equatorial, no litoral do Amapá. O poço Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do estado, em lâmina d’água de 2.886 metros. A descoberta ocorre após anos de pressão política pela liberação da exploração na região, que enfrentou impasses ambientais no governo Lula (PT). As informações são da Gazeta do Povo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comemorou o resultado e afirmou que “estávamos certos” sobre o potencial da área. Alcolumbre foi um dos principais defensores da exploração na Margem Equatorial. O aval do Ibama para a Petrobras perfurar o local só foi concedido em outubro de 2025, após Lula ter se comprometido com o senador a destravar a exploração em fevereiro do mesmo ano.

O senador destacou que a descoberta confirma o potencial do Amapá para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. “Lutamos para que, sendo possível a exploração, essa riqueza seja transformada em emprego, renda, oportunidades e qualidade de vida para o povo amapaense”, disse Alcolumbre em nota oficial.

A descoberta ocorre em momento de reaproximação entre Alcolumbre e Lula, após quase três meses de afastamento. A relação entre os dois azedou quando o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta sexta, o presidente do Senado anunciou o encaminhamento de propostas prioritárias para a campanha de reeleição de Lula, incluindo as PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública.