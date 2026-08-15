Economia

Petrobras identifica petróleo na Margem Equatorial do Amapá

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/08/26 06h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) a identificação de hidrocarbonetos (petróleo e gás) no bloco FZA-M-59, em águas profundas da Margem Equatorial, no litoral do Amapá. O poço Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do estado, em lâmina d’água de 2.886 metros. A descoberta ocorre após anos de pressão política pela liberação da exploração na região, que enfrentou impasses ambientais no governo Lula (PT). As informações são da Gazeta do Povo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comemorou o resultado e afirmou que “estávamos certos” sobre o potencial da área. Alcolumbre foi um dos principais defensores da exploração na Margem Equatorial. O aval do Ibama para a Petrobras perfurar o local só foi concedido em outubro de 2025, após Lula ter se comprometido com o senador a destravar a exploração em fevereiro do mesmo ano.

O senador destacou que a descoberta confirma o potencial do Amapá para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. “Lutamos para que, sendo possível a exploração, essa riqueza seja transformada em emprego, renda, oportunidades e qualidade de vida para o povo amapaense”, disse Alcolumbre em nota oficial.

A descoberta ocorre em momento de reaproximação entre Alcolumbre e Lula, após quase três meses de afastamento. A relação entre os dois azedou quando o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta sexta, o presidente do Senado anunciou o encaminhamento de propostas prioritárias para a campanha de reeleição de Lula, incluindo as PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública.

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