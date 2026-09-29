Petrobras garante compra de gás dos EUA por 22 anos

A Petrobras fechou nesta terça-feira (29) um contrato de 22 anos para comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos. O acordo prevê a compra de 800 mil toneladas por ano da Cheniere Marketing, subsidiária da maior exportadora americana de gás.

As informações são da Agência Brasil.

O gás natural liquefeito é o gás resfriado até virar líquido, ocupando um volume 600 vezes menor. Isso permite o transporte por navios, sem necessidade de gasodutos entre comprador e vendedor.

A Cheniere Energy opera os terminais de Sabine Pass e Corpus Christi, nos estados da Luisiana e do Texas, que formam um dos maiores portfólios de liquefação do mundo.

Estratégia contra oscilação de preços

Segundo a estatal brasileira, contratos de longo prazo reduzem a exposição à volatilidade do mercado spot de gás natural liquefeito. O mercado spot é a compra e venda para entrega imediata, mais sujeita a mudanças bruscas de preço.

A Petrobras afirma que a contratação fortalece a gestão de riscos do portfólio de gás natural e amplia a flexibilidade e segurança para atender aos contratos.

Segundo acordo em um mês

No fim de agosto, a petroleira já havia assinado outro contrato de longo prazo de gás natural liquefeito. O acordo foi fechado com a Sempra Infrastructure para compra de 800 mil toneladas anuais durante 20 anos, a partir do Terminal de Port Arthur, no Texas.

No Brasil, o gás natural serve de combustível para termelétricas, residências e indústrias, que também podem utilizá-lo como matéria-prima.