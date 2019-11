A Petrobras decidiu estender o período de negociação de suas ações na Bolsa y Mercados Argentinos até 11 de novembro, às 17h. No comunicado ao mercado, a empresa não informa o motivo para a decisão. O último dia de negociação naquele mercado seria nesta segunda-feira, 4.

No início de outubro, a petrolífera havia anunciado que a Comisión Nacional de Valores (CNV), órgão regulador do mercado de capitais argentino, autorizou a retirada de suas ações do regime de oferta pública, dispensando a companhia de promover uma oferta pública de aquisição de ações de acordo com a Resolução Geral 779 da CNV.

Na ocasião, informava também o banco para assessorar os acionistas argentinos, o BBVA Banco Francés (BBVA), com os custos de corretagem pagos pela Petrobrás pelo período de quatro meses. Dali em diante, há um período adicional de seis meses, porém o custo de corretagem, de 0,40% do valor de venda das ações, deverá ser pago pelo próprio investidor.