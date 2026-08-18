Petrobras encontra petróleo em águas profundas na costa do Amapá

A Petrobras descobriu petróleo no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, em águas profundas na Margem Equatorial. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17). A estatal ainda precisa concluir a perfuração e realizar estudos para estimar o volume encontrado e avaliar se a exploração comercial é viável.

As informações são da Agência Brasil.

A perfuração já alcançou cerca de 3 mil metros de profundidade em lâmina d’água e outros 3 mil metros em rocha. Ainda faltam aproximadamente 1 mil metros até o fundo do poço, informou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A previsão é de que a perfuração seja concluída em 15 a 20 dias.

O poço está localizado no bloco BM-FZA-59, a aproximadamente 500 quilômetros da Foz do Amazonas. A lâmina d’água no local é de 2.886 metros.

Ainda não é possível estimar o volume de petróleo encontrado ou o potencial de produção da área. Após a conclusão da perfuração, serão necessários estudos para avaliar o volume, as características do reservatório e a viabilidade técnica e econômica de uma eventual produção.

Desde agosto do ano passado, quando teve início a atual campanha exploratória na região, a Petrobras já investiu US$ 3 bilhões. As operações de exploração têm custo de cerca de US$ 1 milhão por dia.

A Petrobras é operadora do bloco BM-FZA-59 e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2013, sob o regime de concessão.

A estatal pretende dar continuidade às atividades na região e tem outros poços previstos no programa exploratório. A Petrobras também protocolou no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pedidos de licenciamento para novas perfurações na Margem Equatorial.