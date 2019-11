As negociações da Petrobras com o Acron Group foram encerradas sem a venda da Ansa e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III). Estavam em curso conversas entre as empresas para a venda de 100% da participação detida pela Petrobras na Araucária Nitrogenados S.A., que produz amônia e ureia, e na UFN-III.

Em comunicado, a Petrobras mantém seu posicionamento estratégico de sair integralmente dos negócios de fertilizantes, “visando à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital”.

Em junho, a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro revogou a decisão liminar que determinava a suspensão da venda desses ativos e o processo competitivo foi retomado naquela ocasião.

A liminar ocorreu em resposta a uma ação popular de autoria do Presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, alegando então defesa dos interesses nacionais e de preservação do patrimônio da Petrobras.