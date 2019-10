A Petrobras voltou a elevar o preço da gasolina nas refinarias. Os novos valores praticados desde esta sexta-feira, dia 27, indicam reajuste de 2,5% na comparação com o visto até o dia anterior. A alteração de preços anterior ocorreu na semana passada, em 19 de setembro, como uma reação ao atentado a refinarias na Arábia Saudita, que fez com que o petróleo subisse rapidamente no mercado internacional.

O preço do diesel não teve alteração.

Atualmente, a estatal tem se esforçado em demonstrar que possui independência e que a sua política de preços de combustíveis não está submetida a questões políticas. Caso contrário, analistas dizem que a Petrobras pode ter dificuldade em atrair investidores para comprar suas refinarias.