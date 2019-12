O acordo confirmado hoje pela manhã pela Petrobras com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, estabelece as bases para renegociação das condições para aquisição de gás natural pela estatal brasileira.

Em comunicado, a Petrobras afirma que o Acordo de Transição prevê a mudança no direito que a empresa tem de requisitar 30,08 milhões de m3 diários, diminuindo esse volume para 20 milhões de m3/dia. Os termos preveem que a YPFB possa comercializar diretamente o excedente desse volume para outros agentes do mercado brasileiro. Este e outros aspectos comerciais devem ser redefinidos até o dia 10 de março, segundo a petroleira.