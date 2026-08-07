Petrobras dobra lucro e registra R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, quase o dobro do resultado do mesmo período do ano anterior. O salto de 97% coloca a estatal entre os maiores resultados de sua história, impulsionado por recordes na produção de petróleo e no funcionamento das refinarias, que chegaram a operar acima da capacidade nominal. As informações são da Agência Brasil.

O desempenho foi impulsionado por recordes na produção de óleo, que chegou a 2,7 milhões de barris por dia. A utilização do parque de refino também bateu marca histórica ao atingir 101% de sua capacidade.

As exportações cresceram e alcançaram quase um milhão de barris por dia no período.

A produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris diários, crescimento de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Entre os produtos, foram produzidos 509 mil barris de diesel S10 por dia e 109 mil de querosene de aviação.

Com o aumento da produção interna, as importações de derivados caíram 40% na comparação com o trimestre anterior.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, atribuiu o resultado ao aumento da produção combinado com o preço mais alto do petróleo Brent no mercado internacional.

A empresa investiu R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2026. Do total, 82% foram direcionados para exploração e produção.

Os principais investimentos incluem a construção das plataformas P-80, P-82 e P-83, com previsão de entrada em operação em 2027.