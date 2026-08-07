Economia

Petrobras dobra lucro e registra R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 07/08/26 08h02
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, quase o dobro do resultado do mesmo período do ano anterior. O salto de 97% coloca a estatal entre os maiores resultados de sua história, impulsionado por recordes na produção de petróleo e no funcionamento das refinarias, que chegaram a operar acima da capacidade nominal. As informações são da Agência Brasil.

O desempenho foi impulsionado por recordes na produção de óleo, que chegou a 2,7 milhões de barris por dia. A utilização do parque de refino também bateu marca histórica ao atingir 101% de sua capacidade.

As exportações cresceram e alcançaram quase um milhão de barris por dia no período.

A produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris diários, crescimento de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Entre os produtos, foram produzidos 509 mil barris de diesel S10 por dia e 109 mil de querosene de aviação.

Com o aumento da produção interna, as importações de derivados caíram 40% na comparação com o trimestre anterior.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, atribuiu o resultado ao aumento da produção combinado com o preço mais alto do petróleo Brent no mercado internacional.

A empresa investiu R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2026. Do total, 82% foram direcionados para exploração e produção.

Os principais investimentos incluem a construção das plataformas P-80, P-82 e P-83, com previsão de entrada em operação em 2027.

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