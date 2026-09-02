Petrobras dispara 4% e puxa Ibovespa ao maior nível em quatro meses

A bolsa brasileira fechou em alta de 1,3% nesta terça-feira (1º), aos 179.722,48 pontos, no maior nível desde 12 de maio. O dólar caiu 0,54% e encerrou o dia a R$ 5,153. A valorização foi puxada pela disparada do petróleo no mercado internacional, que beneficiou diretamente as ações da Petrobras.

As informações são da Agência Brasil.

Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 4,11%, enquanto as ações ordinárias avançaram 4,14%. A estatal foi o principal destaque do Ibovespa, acompanhando a alta de 5,2% do petróleo WTI e de 4,6% do Brent, que fechou a US$ 94,65 por barril.

A escalada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã aumentou as preocupações sobre a oferta global de petróleo, especialmente no Estreito de Ormuz. O movimento favoreceu os ativos brasileiros ligados à commodity.

A Petrobras também anunciou aumento de 13,9% no preço médio de venda do querosene de aviação. Além disso, a produção brasileira de petróleo atingiu recorde de 4,5 milhões de barris por dia em julho, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,5% no segundo trimestre, desacelerando em relação à expansão de 1,1% nos três meses anteriores. O resultado reforçou a expectativa de que o Banco Central (BC) pode voltar a reduzir a Taxa Selic, atualmente em 14% ao ano.

Com a queda do dólar, a moeda americana passou a acumular baixa de 6,12% no ano. O mercado acionário brasileiro registrou saída líquida de R$ 130 milhões em capital estrangeiro na última sessão de agosto.