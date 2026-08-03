Petrobras descobre poço de gás em águas profundas da Colômbia

A Petrobras descobriu um poço de gás em águas profundas da Colômbia. A concentração fica no poço exploratório Sandia-1, no bloco GUA-OFF-0, na Bacia de Guajira, a 42 quilômetros da costa e a uma lâmina d’água de 1.251 metros. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3).

As informações são da Agência Brasil.

A perfuração do poço começou em 12 de junho e alcançou a profundidade final na quarta-feira (29). O local fica a 70,7 quilômetros da cidade de Santa Marta.

A companhia já havia descoberto reservatórios de grande potencial próximos à nova localização. Sandia-1 fica a 18 quilômetros do poço Sirius-1 e 9 quilômetros do poço Copoazu-1.

A exploração na Bacia de Guajira é feita em consórcio com a estatal colombiana Ecopetrol. Os colombianos detêm 55,56% do consórcio e os brasileiros 44,44%. Apesar de minoritária, a Petrobras é a operadora da exploração no bloco.

O gás encontrado está sendo avaliado por meio de perfis de poço e será caracterizado por análises laboratoriais. A Bacia de Guajira pode ser entendida como parte da margem equatorial.

Em 5 de dezembro de 2024, a estatal informou ter descoberto na região o maior reservatório de gás natural da história da Colômbia. A produção será destinada ao mercado de gás colombiano, devido à grande demanda do país.

No Brasil, a Petrobras obteve licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para exploração de petróleo na margem equatorial em outubro do ano passado. A região é considerada de grande potencial, sendo apelidada de novo pré-sal. Ambientalistas alertam sobre impactos da exploração no meio ambiente.

Além de na Colômbia e no Brasil, a Petrobras atua na produção de petróleo em outros países. Na África, a estatal opera na Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul. Nas Américas, a empresa está presente na Bolívia, Argentina e Estados Unidos.