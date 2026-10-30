Economia

Petrobras descobre petróleo pela terceira vez em poço no Amapá

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/10/26 00h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras concluiu a terceira descoberta de petróleo no mesmo poço na costa do Amapá, em águas ultraprofundas da Foz do Amazonas. O poço Morpho fica no bloco FZA-M-59, a 2.886 metros de profundidade. As informações são da Agência Brasil.

A perfuração e a coleta de dados geológicos foram finalizadas nesta quinta-feira (29). Agora a sonda será deslocada para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a persistência técnica permitiu as três descobertas no mesmo poço. Segundo ela, o resultado aumenta o otimismo sobre o potencial da Margem Equatorial.

A região fica entre o Amapá e o Rio Grande do Norte e é considerada a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras já perfurou mais de 700 poços na área.

A estatal informou que a atuação no bloco faz parte da estratégia de longo prazo para recompor as reservas de petróleo e gás do país. As características do óleo e os volumes estimados despertam interesse da indústria nacional e internacional.

Na quarta-feira (28), a Petrobras divulgou que a produção média de óleo, líquido de gás natural e gás natural no terceiro trimestre de 2026 alcançou 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O volume representa alta de 11,7% em relação ao mesmo período de 2025.

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