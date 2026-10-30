Petrobras descobre petróleo pela terceira vez em poço no Amapá

A Petrobras concluiu a terceira descoberta de petróleo no mesmo poço na costa do Amapá, em águas ultraprofundas da Foz do Amazonas. O poço Morpho fica no bloco FZA-M-59, a 2.886 metros de profundidade. As informações são da Agência Brasil.

A perfuração e a coleta de dados geológicos foram finalizadas nesta quinta-feira (29). Agora a sonda será deslocada para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a persistência técnica permitiu as três descobertas no mesmo poço. Segundo ela, o resultado aumenta o otimismo sobre o potencial da Margem Equatorial.

A região fica entre o Amapá e o Rio Grande do Norte e é considerada a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras já perfurou mais de 700 poços na área.

A estatal informou que a atuação no bloco faz parte da estratégia de longo prazo para recompor as reservas de petróleo e gás do país. As características do óleo e os volumes estimados despertam interesse da indústria nacional e internacional.

Na quarta-feira (28), a Petrobras divulgou que a produção média de óleo, líquido de gás natural e gás natural no terceiro trimestre de 2026 alcançou 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O volume representa alta de 11,7% em relação ao mesmo período de 2025.