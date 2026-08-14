Petrobras descobre petróleo na costa do Amapá

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) a descoberta de petróleo na margem equatorial da Foz do Rio Amazonas, no Amapá. O achado ocorreu no poço de Morpho, localizado a 175 quilômetros da costa, no bloco FZA-M-59. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) estima que a região tenha uma reserva de 30 bilhões de barris de petróleo. As informações são da Gazeta do Povo.

A estatal confirmou a presença de hidrocarbonetos, que são os componentes do petróleo, por meio de perfis elétricos e análises das rochas perfuradas. A Petrobras detém 100% de participação no bloco, adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP em 2013.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou que a descoberta confirma o otimismo da empresa em relação à margem equatorial brasileira. Segundo ela, o achado é resultado da dedicação e competência da estatal.

A descoberta ocorre em um momento de dificuldades no mercado internacional de petróleo, causadas pela guerra no Oriente Médio. A Petrobras informou que o achado facilita a recomposição das reservas de petróleo e gás do país por meio da exploração em áreas de fronteira, visando atender à demanda nacional.