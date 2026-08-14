Economia

Petrobras descobre petróleo na costa do Amapá

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/08/26 20h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) a descoberta de petróleo na margem equatorial da Foz do Rio Amazonas, no Amapá. O achado ocorreu no poço de Morpho, localizado a 175 quilômetros da costa, no bloco FZA-M-59. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) estima que a região tenha uma reserva de 30 bilhões de barris de petróleo. As informações são da Gazeta do Povo.

A estatal confirmou a presença de hidrocarbonetos, que são os componentes do petróleo, por meio de perfis elétricos e análises das rochas perfuradas. A Petrobras detém 100% de participação no bloco, adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP em 2013.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou que a descoberta confirma o otimismo da empresa em relação à margem equatorial brasileira. Segundo ela, o achado é resultado da dedicação e competência da estatal.

A descoberta ocorre em um momento de dificuldades no mercado internacional de petróleo, causadas pela guerra no Oriente Médio. A Petrobras informou que o achado facilita a recomposição das reservas de petróleo e gás do país por meio da exploração em áreas de fronteira, visando atender à demanda nacional.

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