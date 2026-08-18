Economia

Petrobras confirma petróleo no Amapá sem definir volume da reserva

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 18/08/26 06h07
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo no poço Morpho, localizado na Margem Equatorial, em águas profundas do Amapá. A presidente da estatal, Magda Chambriard, informou que ainda não há dados precisos sobre o tamanho da reserva encontrada. As informações são da Gazeta do Povo.

“Tem petróleo, tem descoberta, a gente ainda não sabe quanto. Nós vamos continuar investindo, vamos continuar explorando e o futuro vai dizer quanto o Amapá pode nos oferecer”, disse Magda em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O poço está a cerca de 175 km da costa do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros.

A operação custa cerca de US$ 1 milhão por dia. Desde outubro de 2025, quando a perfuração começou, a companhia já gastou US$ 300 milhões. A empresa ainda precisa perfurar mais mil metros para concluir o poço, o que deve levar entre 15 e 20 dias.

A Petrobras aguarda licença ambiental para explorar mais três poços no mesmo bloco. Outros cinco poços estão planejados para blocos adjacentes na área. Desde 2023, a estatal buscava autorização do Ibama para perfurar na bacia da Foz do Amazonas.

A presidente da Petrobras destacou que a companhia não tem futuro sem novas frentes de exploração, especialmente porque o pico de produção do pré-sal deve ocorrer entre 2034 e 2035. A descoberta no Amapá é vista como essencial para a reposição de reservas e para manter o Brasil entre os dez maiores produtores globais de petróleo.

A visita ao navio-sonda no Amapá contou com a presença dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Miriam Belchior (Casa Civil) e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

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