Petrobras compra fatia restante da Logum por R$ 620 milhões

A Petrobras vai pagar R$ 620 milhões para se tornar dona integral da Logum Logística, empresa que transporta e armazena etanol no país. A estatal já tinha 30% da companhia e fechou acordo nesta quinta-feira (12) para comprar os 70% restantes, que pertencem à Raízen Energia (30%), Copersucar (30%) e Uniduto Logística (10%). As informações são da Agência Brasil.

O negócio ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que fiscaliza a concorrência no mercado. O pagamento será dividido em três vezes: R$ 300 milhões no fechamento, R$ 160 milhões após um ano e R$ 160 milhões após dois anos. Os valores podem sofrer ajustes previstos no contrato.

A Logum tem sede no Rio de Janeiro e opera uma rede de dutos com mais de 1 mil quilômetros. A empresa recebe etanol de produtores do interior em terminais de Uberaba (MG), Ribeirão Preto (SP) e Paulínia (SP). De lá, o combustível segue por tubulações até polos de distribuição em São Paulo e no Rio de Janeiro, incluindo o terminal marítimo da Ilha D’Água, na Baía de Guanabara, de onde sai para cabotagem e exportação.

Segundo a Petrobras, a compra coloca a estatal no principal corredor de escoamento de etanol do Brasil. A empresa destacou que a operação traz condições financeiras atrativas, especialmente com o crescimento da produção de etanol de milho no Centro-Oeste. A integração da malha da Logum ao sistema da Petrobras pode gerar mais valor para os ativos logísticos da companhia.

A aquisição faz parte do plano de negócios da estatal, que prevê ampliar a atuação em fontes renováveis e de baixo carbono. A Petrobras afirmou que isso contribui para diversificar o portfólio da empresa de forma rentável.

O transporte por dutos emite menos gases do efeito estufa que o rodoviário. A Petrobras calcula que mover 1 milhão de metros cúbicos por ano em tubulações equivale a tirar cerca de 80 carretas por dia das estradas. Na safra 2025-2026, a Logum movimentou aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de produtos. A empresa estima que, até 2030, terá evitado 1,2 milhão de viagens de caminhões, o que deve impedir a emissão de cerca de 1,4 milhão de toneladas de dióxido de carbono.