A Petrobras vai investir R$ 2,8 bilhões para comprar 42% da Neomille, empresa do Grupo Cerradinho que produz etanol de milho. A decisão foi aprovada nesta segunda-feira pelo Conselho de Administração da estatal. A companhia tem capacidade para fabricar 800 milhões de litros de etanol por ano. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a compra faz parte da estratégia da empresa para diversificar a produção de energia. “A transição energética demanda um portfólio cada vez mais diversificado, capaz de combinar a produção de petróleo e gás com o desenvolvimento de combustíveis renováveis e de baixo carbono”, afirmou.

Para Magda, entrar no setor de etanol é um movimento importante para manter a relevância da estatal nas próximas décadas. A aquisição permitirá à Petrobras construir competências e identificar oportunidades de negócios na área de combustíveis de baixo carbono.

A parceria entre Petrobras e Grupo Cerradinho vai além da produção de etanol. O acordo prevê relações comerciais envolvendo óleo técnico de milho, diesel, ureia e enxofre. O diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki, destacou que a integração entre produção de biocombustíveis, logística e comercialização reforça a estratégia da empresa para a transição energética.