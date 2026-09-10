Petrobras cancela reajuste da gasolina após desoneração do governo

A Petrobras cancelou nesta quinta-feira (10) o aumento de R$ 0,19 no preço da gasolina anunciado na véspera. A mudança ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar a substituição da subvenção de R$ 0,44 por litro pela desoneração de R$ 0,63 em PIS/Cofins. Com isso, o preço percebido pelas distribuidoras cairá R$ 0,19 por litro, zerando o efeito da alta que seria aplicada pela estatal. As informações são da Gazeta do Povo.

O primeiro comunicado da Petrobras, divulgado às 20h44 de quarta-feira (9), informava o reajuste. Às 00h53 desta quinta, porém, a empresa corrigiu a informação e afirmou que a alteração no preço corresponderá apenas à suspensão do desconto. Na prática, a desoneração anunciada pelo governo compensa exatamente o valor do reajuste inicialmente previsto.

As novas medidas tentam segurar os preços que seguem pressionados pelo aumento do petróleo no mercado internacional. A nova ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã fez a cotação do óleo voltar aos US$ 100 por barril na véspera. Lula também anunciou que vai zerar o imposto sobre o etanol. As duas medidas terão validade por um mês, entre 10 de setembro e 9 de outubro.

Diesel terá subvenção de R$ 2,12 por litro

No caso do diesel, a Petrobras informou que aguarda a publicação dos atos necessários para revisar os preços. Lula assinou uma medida provisória que prevê nova subvenção de R$ 1 por litro, que se soma aos R$ 1,12 de subsídio já em vigor até 26 de setembro. Durante o período de sobreposição, o benefício para o diesel chegará a R$ 2,12 por litro.

No fim do mês, o governo deverá reavaliar a situação e decidir se será necessário manter uma subvenção superior a R$ 1.

Preços acumulam alta desde conflito entre EUA e Irã

Apesar das medidas, os preços dos combustíveis nas bombas acumulam alta desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, em 28 de fevereiro. Segundo dados da ANP, o diesel S10 subiu 13% no período e chegou a R$ 6,88 por litro na semana passada, enquanto a gasolina avançou 3,6%, para R$ 6,51.

O etanol, por outro lado, registrou queda de 14,7% desde o fim de fevereiro. O litro custava, em média, R$ 3,95 na semana passada, cerca de 60% do preço da gasolina comum, abaixo do limite de 70% considerado vantajoso para veículos com motor flex.